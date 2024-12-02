وكالة الأنباء الإيرانية: الوزير عراقجي بحث مع نظيره التركي في أنقرة تطورات المنطقة وسوريا ومكافحة الإرهاب

رويترز: الخطوط الجوية الدولية السويسرية تقرر مواصلة إلغاء الرحلات من وإلى تل أبيب ولن تخدم المدينة حتى نهاية يوم 31 كانون الثاني

رويترز: الخطوط الجوية الدولية السويسرية تقرر مواصلة إلغاء الرحلات من وإلى تل أبيب ولن تخدم المدينة حتى نهاية يوم 31 كانون الثاني

الصحافي داوود رمال من أمام قصر العدل: تقدمت بدعوى قضائية جراء الاعتداء الآثم الذي تعرضت له من قبل مجموعة حزبية خارجة عن القانون