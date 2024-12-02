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رويترز: الخطوط الجوية الدولية السويسرية تقرر مواصلة إلغاء الرحلات من وإلى تل أبيب ولن تخدم المدينة حتى نهاية يوم 31 كانون الثاني
آخر الأخبار
2024-12-02 | 04:10
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رويترز: الخطوط الجوية الدولية السويسرية تقرر مواصلة إلغاء الرحلات من وإلى تل أبيب ولن تخدم المدينة حتى نهاية يوم 31 كانون الثاني
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