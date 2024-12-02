لوفتهانزا: جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية يوم 31 كانون الثاني 2025

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المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على 12 قرية في ريف حلب الشمالي بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكردية واستهدفنا بمسيرة تجمع ضباط في قمة جبل زين العابدين بريف حماة