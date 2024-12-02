سانا عن مصدر عسكري: عشرات القتلى والجرحى إثر قصف طائرات سورية وروسية مواقع للإرهابيين في السفيرة بريف حلب

رويترز عن مصدرين وأحد السكان: قوات وحدات حماية الشعب الكردية تبدأ بالانسحاب من الأجزاء الشمالية الشرقية من مدينة حلب بموجب اتفاق مع المعارضة

رويترز عن مصدرين وأحد السكان: قوات وحدات حماية الشعب الكردية تبدأ بالانسحاب من الأجزاء الشمالية الشرقية من مدينة حلب بموجب اتفاق مع المعارضة

المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على 12 قرية في ريف حلب الشمالي بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكردية واستهدفنا بمسيرة تجمع ضباط في قمة جبل زين العابدين بريف حماة