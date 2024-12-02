رويترز عن مصدرين وأحد السكان: قوات وحدات حماية الشعب الكردية تبدأ بالانسحاب من الأجزاء الشمالية الشرقية من مدينة حلب بموجب اتفاق مع المعارضة

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الخارجية الروسية: روسيا تحافظ على اتصالات وثيقة مع ممثلي إيران وتركيا بشأن الوضع في سوريا ولا تستبعد عقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن التسوية