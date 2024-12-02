الوكالة الوطنية للاعلام: استشهاد شخص جراء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية بصاروخين على دراجة نارية في جديدة مرجعيون قرب محطة تحويل الكهرباء

وزير الخارجية التركيّ: أنقرة مستعدّة للمساهمة في أيّ حوار بين الحكومة السورية والمعارضة

وزير الخارجية التركيّ: أنقرة مستعدّة للمساهمة في أيّ حوار بين الحكومة السورية والمعارضة

الخارجية الروسية: روسيا تحافظ على اتصالات وثيقة مع ممثلي إيران وتركيا بشأن الوضع في سوريا ولا تستبعد عقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن التسوية