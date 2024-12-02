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وزير الخارجية التركي: من الخطأ تفسير التطورات في سوريا على أنها تدخل أجنبي

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2024-12-02 | 05:38
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وزير الخارجية التركي: من الخطأ تفسير التطورات في سوريا على أنها تدخل أجنبي
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وزير الخارجية التركي: من الخطأ تفسير التطورات في سوريا على أنها تدخل أجنبي

 
 
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