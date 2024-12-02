وزير الخارجية الإيرانيّ: سيكون من الخطأ تجاهل الأفعال "المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة بما في ذلك في سوريا

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