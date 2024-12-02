وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيرة اللبنانيّ في القاهرة على هامش الاجتماع الوزاريّ للاستجابة الإنسانية في غزة وبحثا أخر المستجدات في المنطقة والوضع الحالي في لبنان