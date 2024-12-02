وزارة الصحة في غزة: استشهاد 44466 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 105358 منذ بدء الحملة الإسرائيلية في 7 تشرين الأوّل 2023

مصادر لرويترز: الولايات المتحدة والإمارات بحثتا رفع العقوبات عن سوريا إذا نأي الأسد بنفسه عن إيران وقطع إمدادات الأسلحة عن حزب الله

مصادر لرويترز: الولايات المتحدة والإمارات بحثتا رفع العقوبات عن سوريا إذا نأي الأسد بنفسه عن إيران وقطع إمدادات الأسلحة عن حزب الله

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيرة اللبنانيّ في القاهرة على هامش الاجتماع الوزاريّ للاستجابة الإنسانية في غزة وبحثا أخر المستجدات في المنطقة والوضع الحالي في لبنان