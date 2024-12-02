مصادر لرويترز: الولايات المتحدة والإمارات بحثتا رفع العقوبات عن سوريا إذا نأي الأسد بنفسه عن إيران وقطع إمدادات الأسلحة عن حزب الله

الجيش الإسرائيلي: نحن على علم بالتقارير عن إصابة جندي لبناني في إحدى الهجمات والحادث قيد التحقيق

الجيش الإسرائيلي: نحن على علم بالتقارير عن إصابة جندي لبناني في إحدى الهجمات والحادث قيد التحقيق

وزارة الصحة في غزة: استشهاد 44466 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 105358 منذ بدء الحملة الإسرائيلية في 7 تشرين الأوّل 2023