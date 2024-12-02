أدرعي: نتابع ما يجري في سوريا عن كثب وسنضمن عدم استغلال النظام الإيرانيّ للأوضاع هناك في محاولة لنقل أسلحة إلى "حزب الله" في لبنان عبر الأراضي السورية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك