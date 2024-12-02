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وسائل إعلام رسمية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لمسيرات معادية" فوق حمص

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2024-12-02 | 10:56
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وسائل إعلام رسمية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى &quot;لمسيرات معادية&quot; فوق حمص
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وسائل إعلام رسمية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لمسيرات معادية" فوق حمص

 
 
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