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وكالة الأنباء السورية: الجيش يستعيد السيطرة على القرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في حماة

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2024-12-02 | 12:21
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وكالة الأنباء السورية: الجيش يستعيد السيطرة على القرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في حماة
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وكالة الأنباء السورية: الجيش يستعيد السيطرة على القرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في حماة

 
 
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