الخارجية الأميركية: نرى أن وقف إطلاق النار في لبنان ناجح وسننظر في تقارير عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في لبنان في الأيام المقبلة من خلال آلية منصوص عليها في الاتفاق

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