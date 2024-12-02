ليلى نقولا للـLBCI: الإسرائيلي يحاول استغلال الظرف للتوسع بأكثر مما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار وحزب الله اليوم ضرب على منطقة متنازع عليها في مزارع شبعا أي أنه لم يخرق الاتفاق

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