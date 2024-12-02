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o
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سلسلة غارات استهدفت معابر جوسي والجوبانيه والحوز الحدودية شمالي الهرمل من الجهة السورية تحديداً بريف حمص الجنوبي
آخر الأخبار
2024-12-02 | 15:13
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سلسلة غارات استهدفت معابر جوسي والجوبانيه والحوز الحدودية شمالي الهرمل من الجهة السورية تحديداً بريف حمص الجنوبي
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