أكسيوس عن مصادر: مسؤول أميركي وصف الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان بأنها لعبة خطيرة

الوكالة الوطنية للاعلام: استشهاد شخص جراء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية بصاروخين على دراجة نارية في جديدة مرجعيون قرب محطة تحويل الكهرباء

الوكالة الوطنية للاعلام: استشهاد شخص جراء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية بصاروخين على دراجة نارية في جديدة مرجعيون قرب محطة تحويل الكهرباء

الخارجية الروسية: روسيا تحافظ على اتصالات وثيقة مع ممثلي إيران وتركيا بشأن الوضع في سوريا ولا تستبعد عقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن التسوية