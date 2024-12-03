الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا حتى نهر الموت
آخر الأخبار
2024-12-03 | 01:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا حتى نهر الموت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المروري:
المرور
كثيفة
أوتوستراد
الضبية
باتجاه
انطلياس
وصولا
الموت
التالي
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار وكثيفة من الكولا باتجاه نفق سليم سلام
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونية وصولا حتى صربا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:56
السفير الايراني استأنف مهامه في لبنان
أخبار لبنان
03:56
السفير الايراني استأنف مهامه في لبنان
0
أمن وقضاء
03:50
الجيش: تفجير ذخائر في منطقتي زبقين - صور وأرنون - النبطية
أمن وقضاء
03:50
الجيش: تفجير ذخائر في منطقتي زبقين - صور وأرنون - النبطية
0
آخر الأخبار
03:49
بو عاصي للـLBCI: نخشى عودة الشروط والشروط المضادة في ملف الرئاسة والاسلم ان تكون الجلسة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس والحديث عن أنه يجب التوافق لم يعد مقبولا
آخر الأخبار
03:49
بو عاصي للـLBCI: نخشى عودة الشروط والشروط المضادة في ملف الرئاسة والاسلم ان تكون الجلسة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس والحديث عن أنه يجب التوافق لم يعد مقبولا
0
أخبار دولية
03:45
حماس وفتح تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
أخبار دولية
03:45
حماس وفتح تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:49
بو عاصي للـLBCI: نخشى عودة الشروط والشروط المضادة في ملف الرئاسة والاسلم ان تكون الجلسة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس والحديث عن أنه يجب التوافق لم يعد مقبولا
آخر الأخبار
03:49
بو عاصي للـLBCI: نخشى عودة الشروط والشروط المضادة في ملف الرئاسة والاسلم ان تكون الجلسة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس والحديث عن أنه يجب التوافق لم يعد مقبولا
0
آخر الأخبار
03:17
بو عاصي للـLBCI: الاسرائيلي حصل على كل ما يريد بموجب اتفاق وقف اطلاق النار والحلّ الوحيد هو الدولة والشرعية وتنفيذ الجيش للقرار 1701 بدعم سياسي
آخر الأخبار
03:17
بو عاصي للـLBCI: الاسرائيلي حصل على كل ما يريد بموجب اتفاق وقف اطلاق النار والحلّ الوحيد هو الدولة والشرعية وتنفيذ الجيش للقرار 1701 بدعم سياسي
0
آخر الأخبار
03:13
النائب بيار بو عاصي للـLBCI: الايراني والاسرائيلي يحددان ان كان اتفاق وقف اطلاق النار سيصمد ام لا والاتفاق هش جدا
آخر الأخبار
03:13
النائب بيار بو عاصي للـLBCI: الايراني والاسرائيلي يحددان ان كان اتفاق وقف اطلاق النار سيصمد ام لا والاتفاق هش جدا
0
آخر الأخبار
03:08
مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ليف
آخر الأخبار
03:08
مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ليف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:24
بري لم يحدد الخطوة التالية بعد تعيين جلسة 9 كانون الثاني... وهذا ما قاله لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
01:24
بري لم يحدد الخطوة التالية بعد تعيين جلسة 9 كانون الثاني... وهذا ما قاله لـ"الجمهورية"
0
خبر عاجل
01:21
بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...
خبر عاجل
01:21
بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...
0
أمن وقضاء
03:22
مركز طوارئ الصحة: 6 شهداء وجريحين في الغارة الاسرائيلية على حاريص
أمن وقضاء
03:22
مركز طوارئ الصحة: 6 شهداء وجريحين في الغارة الاسرائيلية على حاريص
0
أخبار لبنان
2024-11-30
مخزومي للـLBCI: تحديد بري جلسة لانتخاب رئيس "خطوة ممتازة"... وأنا أستبشر خيرا
أخبار لبنان
2024-11-30
مخزومي للـLBCI: تحديد بري جلسة لانتخاب رئيس "خطوة ممتازة"... وأنا أستبشر خيرا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:41
معطيات حول ردّ الفعل الاسرائيلي على ضربة حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
16:41
معطيات حول ردّ الفعل الاسرائيلي على ضربة حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
16:38
الغارات الاسرائيلية اليوم استهدفت البقاع... وهذا هو المشهد من بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
16:38
الغارات الاسرائيلية اليوم استهدفت البقاع... وهذا هو المشهد من بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
16:34
بعد الخروقات الاسرائيلية في الجنوب... كيف يبدو الوضع في صور الآن؟
تقارير نشرة الاخبار
16:34
بعد الخروقات الاسرائيلية في الجنوب... كيف يبدو الوضع في صور الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خسائر بأكثر من مئة مليون دولار في شبكات الكهرباء جراء العدوان الاسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خسائر بأكثر من مئة مليون دولار في شبكات الكهرباء جراء العدوان الاسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
معارك سوريا ... خرائط تتغير ورسائل بالنار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
معارك سوريا ... خرائط تتغير ورسائل بالنار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القضاء امام إمتحان جديد للعودة الى كنف الدولة والإحتكام لمؤسساتها
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القضاء امام إمتحان جديد للعودة الى كنف الدولة والإحتكام لمؤسساتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الحرب السورية ملعب لدول متعددة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الحرب السورية ملعب لدول متعددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
رئيس مجموعة العمل الأميركية حول لبنان للـLBCI: الاتفاق الموقع هو أفضل ما يمكن للبنان التوصل إليه
تقارير نشرة الاخبار
13:42
رئيس مجموعة العمل الأميركية حول لبنان للـLBCI: الاتفاق الموقع هو أفضل ما يمكن للبنان التوصل إليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اسرائيل...تصعيد على الحدود ومتابعة تطورات سوريا وعمل على اتفاق الرهائن في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اسرائيل...تصعيد على الحدود ومتابعة تطورات سوريا وعمل على اتفاق الرهائن في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:21
بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...
خبر عاجل
01:21
بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...
2
آخر الأخبار
13:32
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان ردًّا على إطلاق "حزب الله" صواريخ
آخر الأخبار
13:32
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان ردًّا على إطلاق "حزب الله" صواريخ
3
أخبار لبنان
15:34
أدرعي ينشر تفاصيلا حول الأهداف التي هاجمها الجيش الاسرائيلي بلبنان
أخبار لبنان
15:34
أدرعي ينشر تفاصيلا حول الأهداف التي هاجمها الجيش الاسرائيلي بلبنان
4
أخبار لبنان
10:28
حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم
أخبار لبنان
10:28
حزب الله: نفّذنا ردًا دفاعيًا أولياً تحذيرياً واستهدفنا موقع رويسات العلم
5
خبر عاجل
11:57
نتنياهو: إطلاق حزب الله النار يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل سترد بقوة
خبر عاجل
11:57
نتنياهو: إطلاق حزب الله النار يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل سترد بقوة
6
خبر عاجل
13:55
الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا في لبنان الآن
خبر عاجل
13:55
الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا في لبنان الآن
7
خبر عاجل
11:00
غانتس: ساعة اختبار – إذا لم نرد بقوة على دولة لبنان فسنعود إلى زمن المعادلات
خبر عاجل
11:00
غانتس: ساعة اختبار – إذا لم نرد بقوة على دولة لبنان فسنعود إلى زمن المعادلات
8
أخبار لبنان
10:19
أدرعي: حزب الله أطلق قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو منطقة جبل روس سقطتا في منطقة مفتوحة
أخبار لبنان
10:19
أدرعي: حزب الله أطلق قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو منطقة جبل روس سقطتا في منطقة مفتوحة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More