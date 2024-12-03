النائب بيار بو عاصي للـLBCI: الايراني والاسرائيلي يحددان ان كان اتفاق وقف اطلاق النار سيصمد ام لا والاتفاق هش جدا

التالي

بو عاصي للـLBCI: الاسرائيلي حصل على كل ما يريد بموجب اتفاق وقف اطلاق النار والحلّ الوحيد هو الدولة والشرعية وتنفيذ الجيش للقرار 1701 بدعم سياسي