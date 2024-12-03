الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار صوت فوق طرابلس

مخزومي من دار الفتوى: مهم جدا أننا أوقفنا الحرب ولكن هل هناك نية سياسية فعلياً لتطبيق بنود الاتفاق؟ وما نراه مؤخرا هو ألا نية سياسية لدى الحكومة لهذا التطبيق

مخزومي من دار الفتوى: مهم جدا أننا أوقفنا الحرب ولكن هل هناك نية سياسية فعلياً لتطبيق بنود الاتفاق؟ وما نراه مؤخرا هو ألا نية سياسية لدى الحكومة لهذا التطبيق

بو عاصي للـLBCI: نخشى عودة الشروط والشروط المضادة في ملف الرئاسة والاسلم ان تكون الجلسة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس والحديث عن أنه يجب التوافق لم يعد مقبولا