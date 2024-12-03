مخزومي من دار الفتوى: نحن كنا ضد هذه الحرب وطالبنا من أول الطريق ألا ننجر الى حرب الاسناد ونأمل ألا يفتح أحد حرب اسناد جديدة لسوريا

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