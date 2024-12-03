المتحدث باسم الخارجية القطرية: نعمل مع شركائنا بالمنطقة لإيجاد حلول لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا

الوكالة الرسمية السورية: الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع فصائل مسلحة في ريف حماة

الوكالة الرسمية السورية: الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع فصائل مسلحة في ريف حماة

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن يكون هناك أي استثناء للدولة اللبنانية