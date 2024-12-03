الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة على اطراف ديرسريان - مرجعيون

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 44502 وارتفاع عدد المصابين إلى 105454