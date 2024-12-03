المعارضة السورية المسلحة: السيطرة على قرية الرهجان وقرى في محيطها في ريف حماة الشرقي

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مصادر أميركية مطلعة لـ"الجزيرة": واشنطن تعمل مع فرنسا ولبنان وإسرائيل عبر آلية وقف إطلاق النار لمعالجة أي مسائل وواشنطن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار وتعتقد أنه سيصمد