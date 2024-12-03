النائب اديب عبد المسيح للـLBCI: من أجل الوصول الى رئيس هناك حل من اثنين الاول من خلال التوافق والثاني عبر معركة يجب الا تعطّلها اي جهة ولهذا السبب يجب أن نتكلّم مع الاطراف كافة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك