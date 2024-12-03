عبد المسيح للـLBCI: انها ليست المرّة الاولى التي تتقاطع فيها المعارضة مع التيار حول اسم مرشح وقد تقاطعت سابقًا على اسم ازعور وحاليًا لم يُلغى اسمه من اللائحة الرئاسية

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