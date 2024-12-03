عبد المسيح للـLBCI: العماد جوزيف عون لم تتراجع حظوظه الرئاسية مثال أزعور ولم يتمّ التطرق الى أسماء في اللقاء مع باسيل ومع قوى المعارضة وجلّ ما تمّ تداوله هو طريقة عمل للوصول بالاسابيع المقبلة للتشاور واختيار اسم توافقي أو سلة أسماء مرشّحة للرئاسة

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