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عبد المسيح للـLBCI: العماد جوزيف عون لم تتراجع حظوظه الرئاسية مثال أزعور ولم يتمّ التطرق الى أسماء في اللقاء مع باسيل ومع قوى المعارضة وجلّ ما تمّ تداوله هو طريقة عمل للوصول بالاسابيع المقبلة للتشاور واختيار اسم توافقي أو سلة أسماء مرشّحة للرئاسة

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2024-12-03 | 10:06
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عبد المسيح للـLBCI: العماد جوزيف عون لم تتراجع حظوظه الرئاسية مثال أزعور ولم يتمّ التطرق الى أسماء في اللقاء مع باسيل ومع قوى المعارضة وجلّ ما تمّ تداوله هو طريقة عمل للوصول بالاسابيع المقبلة للتشاور واختيار اسم توافقي أو سلة أسماء مرشّحة للرئاسة
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عبد المسيح للـLBCI: العماد جوزيف عون لم تتراجع حظوظه الرئاسية مثال أزعور ولم يتمّ التطرق الى أسماء في اللقاء مع باسيل ومع قوى المعارضة وجلّ ما تمّ تداوله هو طريقة عمل للوصول بالاسابيع المقبلة للتشاور واختيار اسم توافقي أو سلة أسماء مرشّحة للرئاسة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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