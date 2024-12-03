عبد المسيح للـLBCI: نصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مثمرة وأن يكون هناك التزام بعدم تعطيل النصاب ولم يتم الحديث عن ذلك

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