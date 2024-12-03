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"الجزيرة": 5 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة
آخر الأخبار
2024-12-03 | 10:34
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"الجزيرة": 5 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة
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