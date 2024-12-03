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وكالة الأنباء السورية: مواجهات عنيفة بين الجيش والتنظيمات الإرهابية على محاور ريف حماة

آخر الأخبار
2024-12-03 | 11:14
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وكالة الأنباء السورية: مواجهات عنيفة بين الجيش والتنظيمات الإرهابية على محاور ريف حماة
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وكالة الأنباء السورية: مواجهات عنيفة بين الجيش والتنظيمات الإرهابية على محاور ريف حماة

 
 
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