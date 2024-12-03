الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: نحتفظ بحق مهاجمة أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني دون تنسيق
آخر الأخبار
2024-12-03 | 14:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: نحتفظ بحق مهاجمة أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني دون تنسيق
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسؤولين
إسرائيليين:
نحتفظ
مهاجمة
الليطاني
تنسيق
التالي
لابيد: بعد الاتفاق مع حزب الله يجب التوصل لاتفاق مع حماس يعيد المختطفين ويوقف الحرب
لهذا السبب يحتفل العالم في 3 كانون الأول باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:55
ماكرون لـ"النهار": أبحث مع محمد بن سلمان خريطة طريق لدعم الجبش اللبنانيّ
أخبار لبنان
16:55
ماكرون لـ"النهار": أبحث مع محمد بن سلمان خريطة طريق لدعم الجبش اللبنانيّ
0
آخر الأخبار
16:16
المبعوث الأمميّ الخاص إلى سوريا بدرسن: لا يوجد حل عسكريّ لهذا الصراع
آخر الأخبار
16:16
المبعوث الأمميّ الخاص إلى سوريا بدرسن: لا يوجد حل عسكريّ لهذا الصراع
0
آخر الأخبار
15:49
أمير قطر: قطر عملت منذ اليوم الأوّل للصراع في غزة كوسيط إلى جانب شركائها سعيًا لوقف العنف وإطلاق الرهائن
آخر الأخبار
15:49
أمير قطر: قطر عملت منذ اليوم الأوّل للصراع في غزة كوسيط إلى جانب شركائها سعيًا لوقف العنف وإطلاق الرهائن
0
أخبار دولية
15:47
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لصواريخ إلى تونس
أخبار دولية
15:47
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لصواريخ إلى تونس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:55
ماكرون لـ"النهار": أبحث مع محمد بن سلمان خريطة طريق لدعم الجبش اللبنانيّ
أخبار لبنان
16:55
ماكرون لـ"النهار": أبحث مع محمد بن سلمان خريطة طريق لدعم الجبش اللبنانيّ
0
آخر الأخبار
16:16
المبعوث الأمميّ الخاص إلى سوريا بدرسن: لا يوجد حل عسكريّ لهذا الصراع
آخر الأخبار
16:16
المبعوث الأمميّ الخاص إلى سوريا بدرسن: لا يوجد حل عسكريّ لهذا الصراع
0
آخر الأخبار
15:49
أمير قطر: قطر عملت منذ اليوم الأوّل للصراع في غزة كوسيط إلى جانب شركائها سعيًا لوقف العنف وإطلاق الرهائن
آخر الأخبار
15:49
أمير قطر: قطر عملت منذ اليوم الأوّل للصراع في غزة كوسيط إلى جانب شركائها سعيًا لوقف العنف وإطلاق الرهائن
0
أخبار دولية
15:47
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لصواريخ إلى تونس
أخبار دولية
15:47
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لصواريخ إلى تونس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:04
الرئيس الإيراني ينتقد قانونا حول إلزامية الحجاب
أخبار دولية
07:04
الرئيس الإيراني ينتقد قانونا حول إلزامية الحجاب
0
خبر عاجل
05:33
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله وعلى الجيش اللبناني فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني
خبر عاجل
05:33
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله وعلى الجيش اللبناني فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني
0
آخر الأخبار
08:18
إستشهاد شخص يدعى ج.ص. في شبعا أثناء الرعي في غارة من مسيرة إسرائيلية
آخر الأخبار
08:18
إستشهاد شخص يدعى ج.ص. في شبعا أثناء الرعي في غارة من مسيرة إسرائيلية
0
آخر الأخبار
12:45
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية إعترضت صاروخًا أطلق من شمال قطاع غزة
آخر الأخبار
12:45
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية إعترضت صاروخًا أطلق من شمال قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اعلان الاحكام العرفية صعد الاوضاع في كوريا الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اعلان الاحكام العرفية صعد الاوضاع في كوريا الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
13:54
معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المعارضة في معراب... وهذه هي السيناريوهات الرئاسية المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المعارضة في معراب... وهذه هي السيناريوهات الرئاسية المطروحة
0
أخبار دولية
13:34
جبهة جديدة فتحت في سوريا: دير الزور
أخبار دولية
13:34
جبهة جديدة فتحت في سوريا: دير الزور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الشراكة السعودية الفرنسية نحو حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الشراكة السعودية الفرنسية نحو حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
توقيع شراكة إستراتيجية بين فرنسا والسعودية خلال زيارة ماكرون إليها... والملف اللبنانيّ حاضر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
توقيع شراكة إستراتيجية بين فرنسا والسعودية خلال زيارة ماكرون إليها... والملف اللبنانيّ حاضر
0
أخبار دولية
13:31
بعد اهتزاز الميدان السوري... إجراءات حدودية استثنائية للجيش لمنع تدفق المسلحين
أخبار دولية
13:31
بعد اهتزاز الميدان السوري... إجراءات حدودية استثنائية للجيش لمنع تدفق المسلحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بري وميقاتي يجريان إتصالات مع واشنطن وباريس للضغط على إسرائيل للإلتزام بالإتفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بري وميقاتي يجريان إتصالات مع واشنطن وباريس للضغط على إسرائيل للإلتزام بالإتفاق
0
أخبار دولية
13:26
القيادة الاسرائيلية تواصل تهديداتها... وتقول إنها لن توقف تحليق مسيراتها في أجواء لبنان
أخبار دولية
13:26
القيادة الاسرائيلية تواصل تهديداتها... وتقول إنها لن توقف تحليق مسيراتها في أجواء لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:21
بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...
خبر عاجل
01:21
بيان اسرائيلي الى سكان لبنان...
2
خبر عاجل
05:33
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله وعلى الجيش اللبناني فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني
خبر عاجل
05:33
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله وعلى الجيش اللبناني فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني
3
خبر عاجل
08:55
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اختار العميد ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ليمثّل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار مع اسرائيل
خبر عاجل
08:55
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اختار العميد ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ليمثّل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار مع اسرائيل
4
خبر عاجل
09:37
نتنياهو: نحن في حالة وقف إطلاق نار مع حزب الله وليس نهاية الحرب وننفذ وقف إطلاق النار بقبضة من حديد ونتحرك ضد أي إنتهاك سواء كان بسيطًا أو جسيمًا
خبر عاجل
09:37
نتنياهو: نحن في حالة وقف إطلاق نار مع حزب الله وليس نهاية الحرب وننفذ وقف إطلاق النار بقبضة من حديد ونتحرك ضد أي إنتهاك سواء كان بسيطًا أو جسيمًا
5
أخبار لبنان
04:33
الإعلان عن الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش
أخبار لبنان
04:33
الإعلان عن الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش
6
اقتصاد
02:09
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
انخفاض في أسعار المحروقات...
7
خبر عاجل
06:05
تصحيح من "رويترز": الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم خلية وصفها بالإرهابية في منطقة العقبة بغور الأردن في الضفة الغربية (وليس بالبقاع في لبنان)
خبر عاجل
06:05
تصحيح من "رويترز": الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم خلية وصفها بالإرهابية في منطقة العقبة بغور الأردن في الضفة الغربية (وليس بالبقاع في لبنان)
8
أخبار لبنان
12:36
رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان
أخبار لبنان
12:36
رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More