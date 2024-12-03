البنتاغون: وجهنا ضربات ضد راجمات ومدافع هاون بعد أن أطلقت نيرانها باتجاه قواتنا في قاعدة الفرات شرق سوريا ولسنا متأكدين من تبعية الأسلحة المستهدفة لكن نعلم أن مليشيات مدعومة من إيران تنشط في المنطقة

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