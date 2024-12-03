بوشيكيان للـLBCI: موازنتنا في وزارة الصناعة تأتي بعد موازنة الرياضة والشباب أي آخر موازنة في موازنة الدولة اللبنانية في أهم قطاع إنتاجي يشغّل أكبر عدد من العمال

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