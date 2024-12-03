المبعوث الأمميّ الخاص إلى سوريا بدرسن: لا يوجد حل عسكريّ لهذا الصراع

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مخزومي من دار الفتوى: مهم جدا أننا أوقفنا الحرب ولكن هل هناك نية سياسية فعلياً لتطبيق بنود الاتفاق؟ وما نراه مؤخرا هو ألا نية سياسية لدى الحكومة لهذا التطبيق