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14
o
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o
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o
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o
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23
o
متن
23
o
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الوكالة الوطنية: قذيفة على سهل مرجعيون ونسف منازل ومبانٍ في الخيام ليلا
آخر الأخبار
2024-12-04 | 01:43
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الوكالة الوطنية: قذيفة على سهل مرجعيون ونسف منازل ومبانٍ في الخيام ليلا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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