الوكالة الوطنية للاعلام: طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة صور

روسيا: قوات المعارضة السورية حصلت على طائرات مسيرة وتدريب من الخارج

روسيا: قوات المعارضة السورية حصلت على طائرات مسيرة وتدريب من الخارج

خطوة "غير عادلة"... هذا ما قالته الأولمبية الدولية عن الجوائز المالية في الأولمبياد