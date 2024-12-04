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روسيا: قوات المعارضة السورية حصلت على طائرات مسيرة وتدريب من الخارج

آخر الأخبار
2024-12-04 | 03:03
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روسيا: قوات المعارضة السورية حصلت على طائرات مسيرة وتدريب من الخارج
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روسيا: قوات المعارضة السورية حصلت على طائرات مسيرة وتدريب من الخارج

 
 
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