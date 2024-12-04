مريض بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من الفئات كافة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت قبل الثانية من بعد الظهر للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم : ‪03820607

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