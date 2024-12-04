وزارة الصحة: الهجمات الإسرائيلية اسفرت عن استشهاد 4047 شخصًا وإصابة 16638 في لبنان

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أثناء تنفيذ قوة من مخابرات الجيش والبحرية اللبنانية والأمن العام مهمة عند مرفأ الناقورة قام الجيش الإسرائيلي باطلاق النار في الهواء من دون أن يسفر عن وقوع اصابات