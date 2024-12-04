بو صعب بعد لقائه بري: الاتفاق لا يسمح للجيش الاسرائيلي بالقيام بما يقوم به اليوم وهو يحاول تبرير نفسه أمام المجتمع الدولي بأنه يقوم بهذه الأعمال تحت منطلق الدفاع عن النفس ولكن هذه الأعمال هي خرق للإتفاق

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