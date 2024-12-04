الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بو صعب بعد لقائه بري: الاتفاق لا يسمح للجيش الاسرائيلي بالقيام بما يقوم به اليوم وهو يحاول تبرير نفسه أمام المجتمع الدولي بأنه يقوم بهذه الأعمال تحت منطلق الدفاع عن النفس ولكن هذه الأعمال هي خرق للإتفاق
آخر الأخبار
2024-12-04 | 06:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بو صعب بعد لقائه بري: الاتفاق لا يسمح للجيش الاسرائيلي بالقيام بما يقوم به اليوم وهو يحاول تبرير نفسه أمام المجتمع الدولي بأنه يقوم بهذه الأعمال تحت منطلق الدفاع عن النفس ولكن هذه الأعمال هي خرق للإتفاق
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
لقائه
الاتفاق
للجيش
الاسرائيلي
بالقيام
اليوم
يحاول
تبرير
المجتمع
الدولي
الأعمال
منطلق
الدفاع
النفس
الأعمال
للإتفاق
التالي
بو صعب: سمعت من الرئيس نبيه أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سينطلق عمل لجنة مراقبة الإتفاق وهذا الاتفاق حصل كي يبقى وينجح
"نفس"... كارول سماحة تشوّق جمهورها لجديدها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:19
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت للقاضي حجار: دماء شهداءنا وجرحانا أمانة برقبتك فلا تخذلنا
أخبار لبنان
10:19
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت للقاضي حجار: دماء شهداءنا وجرحانا أمانة برقبتك فلا تخذلنا
0
آخر الأخبار
10:17
ممثل فرنسا في لجنة الإشراف على تطبيق قرار وقف إطلاق النار سيكون عند الساعة ١١:٣٠ من ظهر يوم غد في السراي الحكومي
آخر الأخبار
10:17
ممثل فرنسا في لجنة الإشراف على تطبيق قرار وقف إطلاق النار سيكون عند الساعة ١١:٣٠ من ظهر يوم غد في السراي الحكومي
0
آخر الأخبار
10:09
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
آخر الأخبار
10:09
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
0
آخر الأخبار
09:57
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي استهدف سهل مرجعيون
آخر الأخبار
09:57
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي استهدف سهل مرجعيون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:17
ممثل فرنسا في لجنة الإشراف على تطبيق قرار وقف إطلاق النار سيكون عند الساعة ١١:٣٠ من ظهر يوم غد في السراي الحكومي
آخر الأخبار
10:17
ممثل فرنسا في لجنة الإشراف على تطبيق قرار وقف إطلاق النار سيكون عند الساعة ١١:٣٠ من ظهر يوم غد في السراي الحكومي
0
آخر الأخبار
10:09
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
آخر الأخبار
10:09
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
0
آخر الأخبار
09:57
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي استهدف سهل مرجعيون
آخر الأخبار
09:57
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي استهدف سهل مرجعيون
0
عالم الطبخ
09:50
الفروج المشوي والمحشي بالخضار والكستناء... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
09:50
الفروج المشوي والمحشي بالخضار والكستناء... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-19
الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية
أخبار دولية
2024-09-19
الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية
0
رياضة
2024-08-02
أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
رياضة
2024-08-02
أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
0
فنّ
2024-08-29
بعد زواجهما... لحظة رومانسية جديدة تجمع ناصيف زيتون ودانييلا رحمة (صورة)
فنّ
2024-08-29
بعد زواجهما... لحظة رومانسية جديدة تجمع ناصيف زيتون ودانييلا رحمة (صورة)
0
أخبار دولية
2024-10-21
منظومة ثاد الأميركية المضادة للصواريخ باتت "في مكانها" في إسرائيل
أخبار دولية
2024-10-21
منظومة ثاد الأميركية المضادة للصواريخ باتت "في مكانها" في إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:29
فادي الحسن للـLBCI: بدأنا نشهد ارتفاعا بعدد الركاب القادمين الى بيروت
اقتصاد
09:29
فادي الحسن للـLBCI: بدأنا نشهد ارتفاعا بعدد الركاب القادمين الى بيروت
0
أخبار لبنان
06:58
بوصعب: جلسة انتخاب رئيس قائمة بتاريخها وستبقى قائمة حتى خروج الدخان الابيض
أخبار لبنان
06:58
بوصعب: جلسة انتخاب رئيس قائمة بتاريخها وستبقى قائمة حتى خروج الدخان الابيض
0
أخبار دولية
06:54
زاخاروفا: التصعيد الأخير في سوريا لا يخلو من "الأثر الأوكراني"
أخبار دولية
06:54
زاخاروفا: التصعيد الأخير في سوريا لا يخلو من "الأثر الأوكراني"
0
أخبار دولية
06:49
الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية
أخبار دولية
06:49
الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية
0
أخبار لبنان
06:33
الابيض قدّم حصيلة محدثة شبه نهائية للعدوان الاسرائيلي: 4047 شهيدًا و16638 جريحًا
أخبار لبنان
06:33
الابيض قدّم حصيلة محدثة شبه نهائية للعدوان الاسرائيلي: 4047 شهيدًا و16638 جريحًا
0
أخبار دولية
06:22
حرص غربي على احترام وقف النار...والخروقات "مستمرّة"
أخبار دولية
06:22
حرص غربي على احترام وقف النار...والخروقات "مستمرّة"
0
أخبار لبنان
04:44
إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
04:44
إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اعلان الاحكام العرفية صعد الاوضاع في كوريا الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اعلان الاحكام العرفية صعد الاوضاع في كوريا الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
13:54
معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:33
آمال شحادة: إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت وإسرائيل تواصلت مع واشنطن لتبلغها بالرد وجرى تواصل بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وطلب بلينكن عدم الرد على بيروت
خبر عاجل
04:33
آمال شحادة: إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت وإسرائيل تواصلت مع واشنطن لتبلغها بالرد وجرى تواصل بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وطلب بلينكن عدم الرد على بيروت
2
أخبار لبنان
01:40
أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا!
أخبار لبنان
01:40
أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا!
3
أخبار لبنان
12:36
رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان
أخبار لبنان
12:36
رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان
4
تقارير نشرة الاخبار
13:54
معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
13:54
معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد
5
أخبار لبنان
03:53
مسعد بولس: اتفاق وقف اطلاق النار شامل ويغطي كل النقاط الضرورية... ويجب عدم التسرع بانتخاب رئيس بشكل عشوائي
أخبار لبنان
03:53
مسعد بولس: اتفاق وقف اطلاق النار شامل ويغطي كل النقاط الضرورية... ويجب عدم التسرع بانتخاب رئيس بشكل عشوائي
6
علوم وتكنولوجيا
11:00
كويكب صغير يصطدم بغلاف الأرض في غضون ساعات قليلة... هل نحن في خطر؟
علوم وتكنولوجيا
11:00
كويكب صغير يصطدم بغلاف الأرض في غضون ساعات قليلة... هل نحن في خطر؟
7
خبر عاجل
07:01
بو صعب: جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قائمة بتاريخها (9 كانون الثاني) والجلسة ستبقى قائمة حتى خروج الدخان الأبيض وانتخاب رئيس للجمهورية
خبر عاجل
07:01
بو صعب: جلسة انتخاب رئيس للجمهورية قائمة بتاريخها (9 كانون الثاني) والجلسة ستبقى قائمة حتى خروج الدخان الأبيض وانتخاب رئيس للجمهورية
8
حال الطقس
02:13
الطقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
02:13
الطقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More