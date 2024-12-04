رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن للـLBCI: الطيران الايراني سيّر رحلة منذ 4 أيام وكان على متنها 250 راكبًا ولا حظر على أي جهة

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