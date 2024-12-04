نتنياهو: سنواصل العمل بحزم ودون كلل من أجل إعادة المخطوفين الأحياء والأموات على السواء

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الجيش الاسرائيلي: بناء على توجيهات المستوى السياسي تم اعادة جثتيْ الذين تسلّلا من الأردن ونفذا عملية جنوب البحر الميت في 18 تشرين الاول 2024 والتي استهدفت قوات من الجيش الاسرائيلي