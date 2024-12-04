حاصباني لـ حوار المرحلة: حزب الله انهزم في هذه الحرب وخسارته فادحة كما أنه تم ضرب قيادته العسكرية وجزء كبير من قدرته القتالية وخسر القدرة الفعلية على إطلاق الصواريخ

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