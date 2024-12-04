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o
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o
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o
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o
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16
o
متن
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حاصباني لـ حوار المرحلة: موقفنا حول إسم قائد الجيش لم يتغير ونريد أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة حتى انتخاب رئيس
آخر الأخبار
2024-12-04 | 15:53
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حاصباني لـ حوار المرحلة: موقفنا حول إسم قائد الجيش لم يتغير ونريد أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة حتى انتخاب رئيس
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