مسلحون سوريون معارضون يقولون إنهم دخلوا مدينة حماة

إستقرار تام في الأحوال الجوية ولأيّام عديدة

إستقرار تام في الأحوال الجوية ولأيّام عديدة

اكسيوس: اسرائيل قدمت لحركة حماس اقتراحًا محدثًا بشأن اتفاق لغزة في وقت يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل التوصل إلى حل