الجيش: سنقوم بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة يحمر – البقاع الغربي ما بين الساعة 18.00 والساعة 19.00

مسؤول أميركي لـ"إي بي سي": التحذير جاء خلال إتصال بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية مع نظيره الأميركي وروسيا قالت إن على السفن الأميركية الإبتعاد عن منطقة الهدف لأسباب تتعلق بالسلامة

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