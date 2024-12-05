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وزير الدفاع السوري: ما حدث في حماة اليوم إجراء تكتيكي موقت وقواتنا لا تزال في محيط المدينة

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2024-12-05 | 14:18
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وزير الدفاع السوري: ما حدث في حماة اليوم إجراء تكتيكي موقت وقواتنا لا تزال في محيط المدينة
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وزير الدفاع السوري: ما حدث في حماة اليوم إجراء تكتيكي موقت وقواتنا لا تزال في محيط المدينة

 
 
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