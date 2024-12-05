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باسيل لـ "جدل": أقول لحزب الله "نحن معكم بالدفاع عن لبنان ولكن لا يمكن ان نكون معكم في كشفه"

آخر الأخبار
2024-12-05 | 14:31
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باسيل لـ &quot;جدل&quot;: أقول لحزب الله &quot;نحن معكم بالدفاع عن لبنان ولكن لا يمكن ان نكون معكم في كشفه&quot;
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باسيل لـ "جدل": أقول لحزب الله "نحن معكم بالدفاع عن لبنان ولكن لا يمكن ان نكون معكم في كشفه"

 
 
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