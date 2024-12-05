باسيل لـ"جدل": لا نريد اقتصادا موازيا بل اقتصاد شرعي فقط وشبكة الاتصالات لحزب الله اخترقت والفساد كان سببا في ذلك ولطالما قلت إن الفساد لا يتعايش مع المقاومة

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